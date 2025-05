“La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción Disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, precisó el ente de control.

En su momento, desde el Congreso el representante de oposición Hernán Cadavid (Centro Democrático) pidió explicaciones por el uso de la aeronave, por lo que instó al Ministerio de Defensa a precisar “detalladamente por qué razón la bodega propagandista de Petro se mueve en aviones de la Policía”.

Inclusive, la Contraloría General de la República hizo lo propio e instó al ministro del Interior, Armando Benedetti, que explique la “legalidad, justificación y sustento administrativo de dicho traslado”.

“Viajamos como toda la vida han viajado medios y periodistas a cubrir los viajes o eventos de los presidentes”, justificó el activista Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, más conocido como ‘Wally’.

La semana pasada, Barranquilla una vez más fue escenario de una multitudinaria manifestación de Gustavo Petro. Tal como ocurrió en 2021 –en el célebre evento de la “P” que financió el megacontratista Euclides Torres–, el ahora presidente arribó a la capital del Atlántico en búsqueda de apoyo popular. Lo hizo en el Paseo Bolívar, una zona comercial de la ciudad, hasta donde llegó en momentos de máxima crispación política luego de que el Senado negó su consulta popular.

“Que si toca ir a una huelga indefinida el presidente no tocará al pueblo de Colombia. Jamás. Sino que se pondrá al lado del pueblo. Si me van a echar por ello estalla la revolución en Colombia, porque no vamos a arrodillarnos”, dijo el jefe de Estado.

Petro, quien se hizo esperar a sus bases durante más de cinco horas –“nuestros aviones son bastante retardados”, dijo–, apareció rodeado de sus principales escuderos, entre ellos, su ministro del Interior, Armando Benedetti. Habló con una estatua de Simón Bolívar de fondo, desde donde se vislumbraba un para nada espontáneo grafiti que rezaba “Todo el poder pal pueblo” y el símbolo comunista de la hoz y el martillo.

El evento se venía gestionando desde hace días y fue promocionado por diferentes canales y plataformas oficiales, entre ellas, las propias redes de la Presidencia y otras entidades. De hecho, la logística coincidió estratégicamente con un evento de formalización de tierras organizado horas antes por la Agencia Nacional de Tierras.

No dejó de ser llamativo que, previo al arribo de Petro, en la capital del Atlántico hubo un desfile de buses para movilizar a ciudadanos desde diferentes municipios cercanos. También que se repartieron centenares de refrigerios e incluso, varias personas fueron vistas con mercados. El cuestionamiento salta a la vista: ¿hubo recursos públicos de por medio para cautivar y convocar manifestantes?