Procuraduría profirió cargos contra la exrectora y la tesorera de la U. de Envigado por el caso del extraño y millonario robo

A paso de tortuga avanzan las investigaciones por la desaparición de $4.300 millones de la Universidad de Envigado, un escándalo que sacudió al municipio hace dos años, a pesar de los presuntos intentos de que pasara desapercibido, y que hasta ahora sigue siendo igual de confuso que cuando salió a la luz.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la entonces rectora de la Institución Universitaria de Envigado, Blanca Libia Echeverri Londoño, y a la tesorera, Sandra Edith Tobón Álzate, por presunto detrimento patrimonial.
Según el Ministerio Público, lo que busca es esclarecer si las funcionarias públicas avalaron y efectuaron un pago por $ 4.374.675.564 millones, a través de transferencia bancaria de la Institución Universitaria de Envigado para la vigencia 2023, por posiblemente efectuar una compra internacional, dando lugar a la perdida de los recursos.
Además, el Ministerio Público investiga si las servidoras vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad. Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburra calificó provisionalmente la falta de las investigadas como gravísima a título de culpa gravísima.