Procuraduría investigará a más de 40 funcionarios del gobierno Petro por vulnerar derechos de los indígenas Wayúu

Un amplio listado de altos cargos del Gobierno de Gustavo Petro, que abarca desde consejeros, directores de entidades, exministros hasta gobernadores y alcaldes, está ahora en el radar disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.
Le puede interesar: ¿Otra mentira? Quintero niega haber autorizado su inscripción por un partido a la consulta, pero antes dijo lo contrario
El Ministerio Público abrió una investigación formal en contra de más de 40 funcionarios que hacen —y han hecho— parte de su gabinete por la presunta omisión en la implementación de un mandato constitucional clave para proteger los derechos de la niñez Wayúu en La Guajira.
La indagación radica en el supuesto incumplimiento de la orden de constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Este mecanismo fue exigido por la Corte Constitucional para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la región y asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales.