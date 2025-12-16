Procuraduría abre investigación contra Isabel Zuleta tras denuncias por presuntas órdenes a generales del Ejército y la Policía

Luego de que se conocieran las revelaciones que expuso la Revista Semana este domingo pasado, en las que ocho generales señalaron de forma anónima a la congresista del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta de estar interfiriendo en operaciones militares, se conoció que la Procuraduría habría instaurado una investigación disciplinaria en su contra.
Lo confirmó el propio registrador Gregorio Eljach, quien aseguró que “la información pública de la revista sirvió de base para abrir investigación contra esa congresista y otras personas que se mencionan allí; ya está abierta a nivel disciplinario”.
En contexto: Generales de Ejército y Policía denuncian presiones de Isabel Zuleta para detener operaciones contra estructuras de narcos y minería ilegal
Además, se le preguntó si esto tenía algo que ver con el tema del ‘tarimazo’ en la Alpujarra de Medellín, a lo que el procurador contestó que en principio no, porque solo se cuenta con la información abierta, “pero de pronto hay alguna conexión que la determinará quien lleve la investigación” y reiteró que “las pruebas iniciales de calidad focal, ejercicio de las funciones, lo que se necesita para poder iniciar es de información pública”.