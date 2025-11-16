Procuraduría investigará bombardeo del Ejército contra las disidencias en Guaviare donde murieron siete menores

La polémica por el bombardeo del pasado 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, sigue creciendo.
Ahora la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará lo ocurrido en la operación de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, en la que murieron 20 integrantes de ese grupo, entre ellos siete menores de edad.
El Ministerio Público no solo lamentó las muertes, sino que también pidió revisar a fondo la forma en que se ejecutan estos ataques aéreos.
Conozca más: ONU condena muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare y exige frenar reclutamiento forzado