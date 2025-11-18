Procuraduría pidió a MinEducación resultados de investigación a la U. San José y las medidas para asegurar la legalidad de sus títulos

La Procuraduría General de la Nación solicitó este 18 de noviembre al Ministerio de Educación que entregue los resultados de la investigación administrativa preliminar abierta a la Fundación de Educación Superior San José, con el propósito de revisar las actuaciones adelantadas frente a la expedición de títulos y requerir las medidas necesarias para garantizar la legalidad del servicio educativo.

El Ministerio Público informó que esta actuación hace parte de su función preventiva. En el comunicado oficial señaló que solicitó al Ministerio de Educación que “remita los resultados obtenidos de la investigación administrativa que de manera preliminar le abrió a la Fundación de Educación Superior San José, ante los hechos que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la confianza en la validez de los títulos otorgados”.