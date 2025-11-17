Procuraduría cita a reunión urgente para solucionar pleito fiscal entre Ecopetrol y la Dian

La Procuraduría General de la Nación ha convocado una mesa técnica de urgencia para el próximo 19 de noviembre de 2025 con el objetivo de encontrar una salida a la controversia fiscal que enfrenta a Ecopetrol, la principal empresa del Estado, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
El llamado a la reunión se hizo debido a los cobros que la Dian ha reclamado a Ecopetrol por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las importaciones de combustibles. Este pleito fiscal surge de un conflicto en la interpretación de la norma relacionada con el pago de dicho impuesto.
Lea también: La batalla entre Reficar y la Dian se enciende otra vez: ahora el cobro es por $17.000 millones
La mesa técnica de urgencia contará con la participación de representantes de todas las entidades involucradas, incluyendo delegados de la Dian y Ecopetrol, así como de la Procuraduría, pues de acuerdo con el ente de control, el objetivo es facilitar un espacio de diálogo institucional que permita encontrar una salida a la disputa fiscal, evitando mayores afectaciones a la principal empresa del Estado.