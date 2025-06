Las denuncias y el posterior proceso salieron a la luz pública gracias a las denuncias hechas por varios periodistas de la ciudad. Casualmente, tras estas, el excabildante salió del Centro Democrático, partido que anunció que iba a investigar los hechos.

En apartes de la sentencia se lee que, según las demandantes, entre el 17 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2023, Villa las habría maltratado verbal y psicológicamente al realizar actos como tirar unos documentos en la cara de una de ellas, gritarles, e insultarlas llamándolas "brutas", "no sirven para nada", "no saben hacer un puto informe", "ustedes no tienen pienso" y "asistentes de mierda". Incluso, en el documento se mencionan presuntos tocamientos indebidos con carácter sexual y de petición de fotos en vestidos de baño y ropa interior.

“Así mismo, el 20 de abril de 2023 el Concejal González levantó la mano con la visible intención de golpear a otra de las contratistas”, aparece en la denuncia.



En un segundo cargo, las contratistas señalaron que González Villa las obligó a trabajar desde su empresa privada, una compañía de abogados ubicada en el barrio Castropol de El Poblado, donde las habría puesto a trabajar en otros procesos particulares que se llevaban a cabo en dicha oficina y que nada tenían que ver con el Concejo de Medellín.

Lea también: Centro Democrático investigará a su concejal de Medellín Julio González, tras denuncias de acoso laboral a mujeres de su equipo

Además, en igual periodo de tiempo, las mujeres manifestaron que González Villa, presuntamente, les indicaba que debían participar en actos proselitistas, como reuniones en favor del partido Centro Democrático y del en ese entonces candidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez –pese a que no hacía parte del Centro Democrático–, así como en los plantones por la revocatoria al mandato de Daniel Quintero del 22 de febrero de 2022 y las marchas contra el presidente Petro.