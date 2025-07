Escándalo de la Lotería de Medellín: agencia especial intervendrá en el caso del premio que ganó esposa de exdirectivo

Por ese mismo hecho, la Regional de Instrucción de Antioquia abrió indagación previa contra personas indeterminadas, con el fin de establecer si hubo o no participación irregular de algún servidor público, “así como verificar si se cumplió el deber funcional de abstención, si se activaron los controles internos adecuados y si el hecho pudo vulnerar los principios orientadores del ejercicio de la función pública”.

El escándalo en mención estalló hace casi dos semanas, cuando se conoció que Luisa Fernanda Jaramillo, esposa de Callejas, había resultado ganadora de un premio seco por $1.000 millones sorteados el Día de la Madre. Las suspicacias, además del azar de que la familiar de un alto funcionario ganara un sorteo de la lotería, surgieron por la renuncia de Callejas y las molestias que él había expresado ante el hecho de que la entidad adelantara una investigación para evaluar si se habían presentado irregularidades en el sorteo que favoreció a su esposa.

“Me sentí aporreado en mi dignidad”, expresó. Tampoco ayudó que pasara más de un mes sin que la Lotería tuviera la iniciativa de anunciar el asunto públicamente en aras de transparencia, y esperara que la información se filtrara al público a través de denuncias por redes sociales.

Tras conocerse el hecho, Callejas se pronunció a través de un comunicado defiendo la legalidad de la compra del billete y del premio que se ganaron. “En calidad de exgerente comercial de la Lotería de Medellín, cargo que ocupé durante dos meses y medio, quiero manifestar de manera categórica que la adquisición del billete premiado fue realizada de forma absolutamente legal y transparente, a través del Fondo de Empleados de la Lotería, con el único fin de obsequiarlo a mi esposa con ocasión del Día de la Madre”, aseguró Callejas, militante del partido Liberal y aliado político del gobierno departamental.

Después de que el propio presidente Gustavo Petro pidiera investigaciones a fondo para esclarecer el asunto, la Lotería de Medellín anunció que la auditoría interna y una auditoría forense independiente que realizaron no arrojaron ninguna irregularidad. Según la entidad, la empresa Trustid Seguridad Informática adelantó la investigación particular arrojando que no hubo anomalías.

“Se verifica el archivo firmado por las autoridades competentes de la Lotería de Medellín y se observa que el número 1111 de la serie 469 fue notificado a las entidades vigilantes y garantes del proceso como un número que posteriormente entraría en juego para el sorteo 4782. Se validaron los videos de seguridad para un total de 10 horas aproximadamente, en el cual no se observan desviaciones o manipulaciones de los elementos del sorteo que no obedezcan a la operación propia del presorteo y sorteo número 4782 de la Lotería de Medellín”, se lee en el documento.