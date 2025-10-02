Producción de gas en Colombia ha caído 15% en 2025, mientras importaciones se han disparado 45,4%

La producción de gas natural en Colombia continúa en retroceso. Según datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), en agosto de 2025 la producción fiscalizada fue de 1.218 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), una disminución del 15,1% frente al mismo mes de 2024 (215,9 MPCD menos).
No obstante, el registro muestra un ligero aumento del 1,9% en comparación con julio de 2025 (22,5 MPCD adicionales).
En el acumulado de enero a agosto, la producción promedio se ubicó en 1.269 MPCD, cifra que representa una reducción del 12,4% frente al mismo periodo del año anterior.