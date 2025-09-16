Producción de la industria creció 5,8% en julio, ¿qué la impulsó?

En julio, la producción real de la industria manufacturera observó una variación de 5,8%, las ventas reales de 6,4% y el personal ocupado de 0,9%.

Los datos fueron publicados por el Dane, en su Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial, según la cual de 39 actividades industriales representadas, un total de 32 apreciaron variaciones positivas y 7 subsectores tuvieron variaciones negativas. La trilla de café mostró una variación de 66,2%, y actividades intensivas en mano de obra como la confección de prendas de vestir también crecieron 15,2% y la producción de textiles 9,1%. Por el contrario, los sectores que presentaron un bajo desempeño en julio fueron: industrias básicas de hierro y acero (-13,1%), elaboración de cacao y chocolate (-8,1%) y fabricación de productos de caucho (-7,5%).

Para Antioquia, el indicador de producción de la industria observó una variación mayor al 5,8% del promedio nacional, ubicándose en 9,3%; para el área metropolitana fue de 9,4% y en Medellín llegó a 7%.

La reacción de los empresarios

Desde la Andi, gremio que lidera Bruce Mac Master, al analizar el comportamiento de la actividad industrial, señaló que entre enero y julio la producción tuvo una variación de 1,9%.

“Desde la perspectiva sectorial, encontramos que, en este periodo, 21 de las 39 actividades registraron tasas positivas por el lado de la producción y 23 por el lado de las ventas. Este resultado evidencia un comportamiento heterogéneo en la industria”, se lee en el comunicado de la Andi. Los sectores que experimentaron caídas en su producción en los primeros siete meses del 2025 fueron: fabricación de carrocerías para vehículos automotores (-14,3%), fabricación de vehículos automotores y sus motores (-12,5%), así como la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos (-9,8%). “El desempeño del sector manufacturero en lo corrido del año es positivo, aunque leve. Este resultado obedece a una serie de factores como es el aumento de los precios internacionales del café, los cuales han alcanzado máximos históricos en 2025. También se destaca el incremento de flujos de remesas, registrando los US$7.566 millones a julio del presente año, un repunte de 15% frente al mismo lapso del año anterior”, comentó el presidente de la Andi. Adicionalmente, se resaltó que este resultado se compara con un comportamiento negativo que se registró hace un año, donde la industria caía a tasas de -2,9% en producción para el periodo enero-julio.