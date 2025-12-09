Arepas, Chocoramo y Pony Malta: el boom de la nostalgia dispara 10,5% las exportaciones colombianas

La demanda por los sabores tradicionales de Colombia sigue creciendo en los principales mercados internacionales. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de productos de “nostalgia” —como confitería, panadería, molinería y bebidas alcohólicas y no alcohólicas— sumaron US$555,4 millones. Esto representa un aumento del 10,5% frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales analizadas por Analdex.
En volumen, las ventas externas sumaron 149.141 toneladas, un aumento de 7,5% en comparación con el año anterior. Entre los productos más dinámicos se ubicaron la harina para arepas, bon bon bum, Chocoramo, Pony Malta, arequipes y distintos tipos de aguardientes, todos impulsados por la fuerte demanda de comunidades colombianas y latinas en el exterior.
