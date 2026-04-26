La profe Olga, la física de El Santuario, Antioquia, que es docente en China

Hay historias en redes sociales que se vuelven flor de un día, pero hay otras que atrapan por el magnetismo de sus personajes y porque demuestran que los límites se los pone uno mismo. Una de ellas mostraba a una mujer, en plena muralla china. Parecía una turista más en esa maravilla del mundo hasta que comenzó a hablar con el acento paisa que se las arregla para pelechar por todo el planeta.
Se trata de Olga Margarita Giraldo Giraldo y no es ninguna turista. Es la profe Olga, una santuariana que se volvió una querida docente en ese país asiático. EL COLOMBIANO pudo hablar con ella, aprovechando las pausas de la mañana china y el anochecer paisa.
La profe Olga es la menor de una típica familia de El Santuario, Oriente antioqueño. Ella narró que al principio vivían en una vereda pero a raíz del conflicto, en los 2000 migraron al casco urbano. Su familia la componen seis hermanos, –todos se fueron a comerciar a Bogotá–, una hermana y ella que es la “niña de la casa”.