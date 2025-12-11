Alexánder Echeverri: único docente colombiano finalista del premio internacional Medallas Mundiales de Educación 2025

Jhon Alexánder Echeverri Acosta es Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y hace 14 años empezó su carrera docente, de los cuales 11 han sido en la Institución Educativa Comercial de Envigado. Hoy, es el único docente antioqueño y colombiano finalista en un premio internacional: las Medallas Mundiales de Educación 2025, nominado en la categoría EDUCADORES.
Este docente siempre ha sido un apasionado por transmitir su conocimiento a los más chicos, es por eso que por muchos años la institución, sus estudiantes y él, han ganado múltiples premios nacionales e internacionales con diferentes creaciones, las cuales ahora, con ayuda de la Inteligencia Artificial, podrán perfeccionar.