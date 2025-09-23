Atacaron a tiros, en su propia casa, a un profesor en Ebéjico, Antioquia

Un grave hecho se presentó en el municipio de Ebéjico, Occidente antioqueño, luego de que un docente tuviera que abandonar de manera inmediata el pueblo tras ser víctima de un atentado en su propia casa.

El hecho ocurrió en el corregimiento La Clara, el pasado domingo 21 de septiembre. Allí, mientras el docente se encontraba en su vivienda fue víctima del ataque con arma de fuego, varios disparos atravesaron las ventanas y, por fortuna, el educador salió ileso. En total fueron nueve balas las que ingresaron a su casa.

Según señaló el personero del municipio, Juan Diego Fernández Ortiz, no existe todavía una hipótesis sobre los móviles del atentado. Lo que sí señaló es que la salida del docente del pueblo deja a la comunidad en un estado de zozobra.

Según las autoridades del municipio, el docente que laboraba en la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yépes Yépez, sede La Clara, no había reportado amenazas, lo que causa todavía más preocupación. El personero aseguró que los estudiantes.

El personero también hizo una delicada denuncia al señalar en diálogo con Caracol Radio que ni la policía ni el ejército se hicieron presentes, argumentando problemas de seguridad en la zona y el mal estado de la vía, por lo que él mismo tuvo que entrar a la casa a recoger los la munición que quedó regada por toda la casa como evidencia del ataque para luego entregársela a las autoridades.

Este grave hecho recordó la difícil situación que atraviesan los docentes en el departamento. En promedio, en los últimos años al menos 100 educadores cada año han reportado amenazas que han puesto en riesgo sus vidas. Los casos que han llegado al comité de docentes amenazados, despacho que coordina las denuncias y las acciones para resguardar la vida y trabajo de los educadores, son alarmantes y dramáticos. A los profesores que se convierten en objetivo por parte de los grupos armados les ordenan abandonar la vereda o el municipio en cuestión de una o dos horas. Hay casos en los que los profesores tuvieron que salir huyendo al recibir la noticia de que los criminales estaban próximos a llegar al colegio o a sus viviendas para matarlos, luego de proteger a sus estudiantes de reclutamiento o de denunciar casos de abuso sexual.

El control de los ilegales ha llegado a tal punto que, según testimonios conocidos por EL COLOMBIANO, docentes que llegan a un pueblo a ocupar una plaza son convocados de manera inmediata por parte del cabecilla en la zona para mostrarles, con planilla en mano, el salario que se van a ganar y, por lo tanto, el dinero que les debe entregar como “aporte”, una extorsión que padecen cientos de profesores en todo el departamento.