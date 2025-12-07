x

Prófugo colombiano es expulsado de Chile y entregado a las autoridades: tenía cinco órdenes de captura

Un ciudadano colombiano buscado por cinco órdenes de captura fue expulsado de Chile y entregado a las autoridades nacionales, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones y Migración Colombia que permitió identificarlo cuando su pareja denunció un caso de maltrato.

  Oficiales de Migración Colombia recibieron al prófugo expulsado desde Chile antes de su entrega a la Policía Nacional. FOTO cortesía
El Colombiano
hace 46 minutos
bookmark

La expulsión desde Chile de un ciudadano colombiano requerido por cinco órdenes de captura se convirtió en un nuevo capítulo de cooperación internacional contra el crimen. El hombre, que llevaba meses evadiendo a la justicia colombiana, fue entregado en las últimas horas a Migración Colombia, que confirmó su ingreso al país y su posterior entrega a la Policía Nacional.

Lea también: Capturado en Medellín ciudadano estadounidense requerido por EE. UU. por lavado de activos y fraude

El caso tomó forma a partir de una denuncia rutinaria en una comisaría chilena. Una mujer acudió ante la Policía de Investigaciones (PDI) para reportar un episodio de maltrato por parte de su pareja, y así, lo que parecía un trámite habitual derivó en una verificación de identidad que reveló un historial criminal en Colombia. Según el registro de las autoridades, sobre el hombre pesaban cinco órdenes de captura vigentes, emitidas por distintos juzgados.

A partir de esa verificación, la PDI emitió una medida de expulsión y activó un operativo binacional con Migración Colombia. La autoridad migratoria colombiana confirmó que, una vez el individuo aterrizó en territorio nacional, se realizaron los procedimientos de rigor: formalización del ingreso, verificación de identidad y entrega inmediata a la Policía Nacional. El sujeto era requerido por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; homicidio; fuga de presos; y porte ilegal de armas.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la relevancia del trabajo articulado entre los dos países: “La medida de expulsión de este individuo es resultado del trabajo coordinado de Migración Colombia con las autoridades internacionales. La cooperación con la Policía de Investigaciones de Chile permitió que este prófugo de la justicia colombiana fuera identificado y regresara al país para responder por sus delitos”, afirmó.

Entérese de más: ¿Cómo le parece? Supuesto influencer fue capturado en Medellín señalado de cometer dos robos

Por lo pronto, los entes de control no han revelado el nombre del sindicado.

