Así es el programa que llevará a niñas latinoamericanas al centro espacial de la NASA

No existe un ser humano que no haya soñado alguna vez con viajar al espacio, ponerse un traje de astronauta o conocer de cerca cómo funciona la NASA.
Ahora, para cientos de niñas latinoamericanas, esa idea puede dejar de ser una fantasía. La Fundación She Is anunció una alianza con Space Academy Camp para fortalecer el programa Ella Es Astronauta, una iniciativa que busca acercar a jóvenes de contextos vulnerables al mundo de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial.
Gracias a este acuerdo, varias participantes podrán viajar al Kennedy Space Center, en Orlando, y vivir una inmersión académica inspirada en los entrenamientos espaciales de la NASA. La experiencia incluirá simulaciones, actividades prácticas y encuentros alrededor de áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—.