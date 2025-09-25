¡Prográmese! Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay que estrena líder en la tabla

Nada está asegurado aún en el torneo de finalización de la Liga BetPlay 2025. Fecha tras fecha, nuevos equipos sorprenden con su nivel, derrotas inesperadas o líderes sorpresa van resaltando en el torneo. Un ejemplo de ello es Atlético Bucaramanga, que tras la fecha 12 no solo es el líder del torneo con 24 puntos, sino que se ha consolidado como uno de los clubes con mejor bloque defensivo del torneo. ¿Podrán los leopardos de Leonel Álvarez mantenerse en la cima de la tabla? Aquí le contamos cómo será la fecha 13 de la Liga BetPlay y cuáles serán los partidos más prometedores de la fecha.

Programación fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

Viernes 26 de septiembre - Once Caldas vs Boyacá Chicó - 6 p.m. - Fortaleza vs Bucaramanga - 8:10 p.m. Sábado 27 de septiembre - Deportivo Pereira vs Unión Magdalena - 2 p.m. - Alianza vs Llaneros - 4:10 p.m. - Tolima vs Medellín - 6:20 p.m. - Atlético Nacional vs Millonarios - 8:30 p.m.

Domingo 28 de septiembre - América vs Envigado - 2 p.m. - Águilas Doradas vs Deportivo Cali - 4:10 p.m. - Santa Fe vs La Equidad - 6:20 p.m. - Junior vs Pasto - 8:30 p.m.

Los mejores partidos de la fecha

El clásico entre los verdes paisas y los embajadores será sin duda la cuota de la fecha. Pese al bajo rendimiento de Millonarios en el segundo semestre y la inestabilidad de Atlético Nacional entre fechas, se espera que el compromiso traiga buena dosis de goles. Atlético Nacional, que aún no consigue director técnico y alcanzó una agónica victoria en el último encuentro frente a Unión Magdalena, debe reponerse y no quedar en riesgo para las últimas fechas. En la quinta posición y con 20 puntos, los verdes no pueden tener margen de error, especialmente cuando los punteros en la tabla van cogiendo más ventaja. Por su parte, Millonarios ha logrado salir un poco del sótano de la Liga, y para la fecha en la Liga ocupa la posición 12 de la tabla. Las posibilidades son cada vez menos, y la incertidumbre del club preocupa, pues no consigue estabilidad ni buena racha este semestre. En los últimos 5 partidos, los embajadores tienen 3 victorias, un empate y una derrota.

El duelo Atlético Bucaramanga y Fortaleza también promete. Dos clubes que dieron la sorpresa para el segundo semestre, siendo ambos líderes en diferentes fechas. Tanto los leopardos como el equipo azul, han mostrado más equilibrio y permanencia que clubes grandes como el DIM. Luciano Pons y Gleyfer Medina han formado una sociedad letal, entre ambos suman 10 de los 20 goles del equipo, y son la apuesta más grande de los leopardos, que defenderán con las garras ese primer lugar en la tabla. Por su parte, fortaleza lleva también una campaña sólida con una sola derrota en los últimos 5 partidos, y querrá arrebatarle la buena racha a los leopardos y volver a los primeros tres lugares. El poderoso DIM y Tolima también podrían protagonizar un duelo a muerte. Los rojos, que no han visto la derrota recientemente en Liga, querrán dejar atrás la racha de empates y sacar la ventaja en el Murillo Toro. Sin embargo, Tolima no se la dejará tan fácil, y buscará la revancha luego de caer 2-0 ante el líder actual de la tabla.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Bucaramanga - 24 pts 2. Junior - 22 pts 3. Medellín - 21 pts (+6) 4. Fortaleza - 21 pts (+5) 5. Atlético Nacional - 20 pts (+7) 6. Tolima - 20 pts (+5) 7. Llaneros - 18 pts 8. Deportivo Cali - 17 pts (+1)

Los equipos fuera de la zona de clasificación