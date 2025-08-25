Todo listo para el Festival Cordillera, así será la programación de los artistas

En pocas semanas se vivirá la tercera edición del Festival Cordillera, cuando los distintos sonidos Iberoamericanos se tomen el Parque Simón Bolívar de Bogotá durante dos días con cinco escenarios, y ya los organizadores dieron a conocer los horarios de presentación de todos sus artistas.
En poco tiempo, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los más importantes eventos masivos que se realizan en Bogotá durante el segundo semestre del año, con una nómina de lujo de artistas nacionales y de distintas partes de América Latina.
Este año el festival se realizará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, arrancando la extensa programación a las 2:30 de la tarde del sábado en dos de sus escenarios, con el músico colombiano Lucio Feuillet en el Escenario Cordillera y la rapera La Fármakos en el Escenario Cocuy.
A las 3:45 p.m. dos nuevos escenarios entrarán en funcionamiento, con Aconcagua donde se presentará el proyecto Velandia y la Tigra, mientras que en Cotopaxi estará presente la banda de rock antioqueña Parlantes.