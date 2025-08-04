Antioquia es el de departamento con más iniciativas para cerrar brechas de género en ciencia y tecnología

Hay una realidad que podría parecer increíble en esta época: las niñas y las mujeres siguen sintiendo desconfianza, temor o desinterés por el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas (STEM). No es por capricho, ni mucho menos por incapacidad; es que el mundo sigue enfrascado en estereotipos y brechas de género que las alejan de la oportunidad de ingresar y posicionarse en esas áreas, incluso, como referentes.
Esta idea impulsó la iniciativa Divas STEM, creada por FundaDIV y en cuyo piloto, el segundo semestre de 2024, participaron 25 niñas de 8 a 11 años de colegios públicos de Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Envigado y Caldas, sur del Aburrá. La estrategia busca promover la vocación tecnológica y científica en ellas, formándolas para fortalecer sus capacidades y talentos, y para que confíen en que pueden liderar en estas áreas y encontrar soluciones a los problemas del mundo, dice Natalí Herrera Betancourt, coordinadora de Laboratorios de Innovación de la fundación.
Las niñas culminaron los cursos de áreas a las que habían tenido poco acercamiento, como robótica, exploración de dispositivos electrónicos o pensamiento computacional, lo que les permitió ver que tienen todo para encarar el mundo STEM. En noviembre terminó la formación y desde entonces se han propiciado encuentros y charlas. Sin embargo, la continuidad de lleno con la estrategia, así como abrir un nuevo grupo con por lo menos 30 adolescentes de los 12 a los 17 años, está en veremos porque FundaDIV no ha conseguido patrocinio del sector privado o entidades aliadas.