Prográmese: Así se jugará la fecha 19 que define a los ocho clasificados de la liga

La Dimayor definió el calendario con día y hora para los partidos de la fecha 19, que arranca este viernes con el duelo Once Caldas-Atlético Nacional y termina el domingo con duelos simultáneos a las 3:30 p. m. y dos juegos más a las 5:45 de la tarde.
El compromiso entre los dirigidos por Hernán Darío Herrera y Diego Arias, este viernes en el estadio Palogrande de Manizales, se desarrollará a las 6:00 de la tarde, mientras que el sábado se disputarán dos juegos: Chicó-Llaneros a las 2:00 de la tarde y Jaguares-Cúcuta desde las 4:00 de la tarde.