¡Prográmese porque serán dos meses! Tras 44 años vuelve la Bienal de Arte a Medellín y Antioquia

Este jueves 2 de octubre comienza La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025) que irá hasta al 25 de noviembre de 2025 y que ofrecerá de manera gratuita –o con entrada libre como prefieren llamarlo desde la organización– una experiencia artística de gran escala, accesible y cercana porque no solo se verá arte en cada rincón de Medellín, también en 15 municipios en las nueve subregiones de Antioquia.
El viernes 15 de mayo de 1981, hace un poco más de 44 años, EL COLOMBIANO publicaba en su portada y en sus páginas interiores el comienzo de una nueva Bienal de Arte en Medellín, esa que abrió las puertas de muchos artistas locales, “la bienal fue la gran plataforma de internacionalización de los artistas colombianos y antioqueños. Fue una gran posibilidad para Fernando Botero, Luis Caballero Holguín y David Manzur (aún vivo)”, explica Roberto Rave Ríos director de El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA). Y aunque esa fue la última bienal que se hizo en la ciudad para Rave la cultura y el arte no se quedaron quietos en estas cuatro décadas, “es que la bienal nunca murió, siempre estuvo en las entrañas y en el corazón de los artistas”.