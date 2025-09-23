¡Aproveche! 5 prompts de IA para crear una hoja de vida que pase filtros ATS y atraiga reclutadores

En la búsqueda de empleo, los sistemas ATS (Applicant Tracking Systems) se han vuelto en herramientas poderosas para las empresas que necesitan filtrar cientos de hojas de vida. Estas herramientas automatizan la revisión de aplicaciones y, cada vez más, emplean inteligencia artificial para acelerar procesos.

Según el informe El futuro de la selección de personal 2025 de LinkedIn, el 37 % de las organizaciones ya experimenta o integra activamente IA generativa para automatizar tareas repetitivas como la primera revisión de hojas de vida.

Según la Universidad Europea, este avance puede ahorrar a los reclutadores hasta un día completo de trabajo por semana, lo que significa que el primer filtro muchas veces no lo hace un humano, sino un algoritmo.

Por ende, se evidencia lo importante que es de que su currículo esté preparado y óptimo para sistemas automatizados, usando las palabras clave adecuadas y formatos compatibles con ATS.

Una hoja de vida bien estructurada no solo pasa el primer filtro, sino que también facilita al reclutador humano identificar tus fortalezas.

“El uso de prompts en IA ayuda a los profesionales a reflexionar sobre su perfil y su propuesta de valor. Permite ver su experiencia desde un ángulo estratégico y orientado a resultados, lo que aumenta sus posibilidades de destacar en un mercado competitivo”, afirmó un vocero de la Universidad Europea.

