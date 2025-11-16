Esta es la propuesta de Abelardo de la Espriella que genera división entre candidatos opositores a Petro

Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial avalado por firmas ha lanzado una propuesta que busca definir un único candidato de la derecha y centro derecha antes de finalizar el 2025. Dicha iniciativa ya tiene sus voces a favor y sus retractores.

El penalista ha propuesto hacer una encuesta única antes del 10 de diciembre para elegir a un único representante que enfrente al candidato del petrismo en los comicios presidenciales del mes de mayo del año entrante.

La iniciativa fue lanzada en una entrevista con la revista Semana. “Le propongo a todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, que hagamos una encuesta en la que entre todo el que quiera, siempre y cuando no sea alguien que pertenezca al círculo de Petro, que haya trabajado en el Gobierno de Petro o que le haya apoyado decididamente para que llegara a la presidencia”, declaró de la Espriella.

El abogado argumentó que con este mecanismo se le ahorraría al Estado el gasto de una consulta en marzo, mes en el cual no sólo se harán las votaciones legislativas sino que sectores como la izquierda ya anunciaron que ejecutarán su consulta del Frente Amplio para seleccionar al único representante de la izquierda. “Nosotros no podemos criticar al Gobierno y hacer lo mismo que ellos. Esa encuesta evita un gasto multimillonario del erario”, explicó el precandidato presidencial.