A diferencia de los puntos de la montaña, el esfuerzo por ganar la etapa 11 de la Vuelta a España, y en la que luchó por el triunfo hasta faltando 22 kilómetros el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quedó en vano. Todo esto por protestas de varias personas a favor de Palestina. Si bien en la edición 80 de la ronda ibérica corre el Israel Premier Tech, este último le quitó la marca “Israel” a su camiseta, pero las manifestaciones se siguen presentando. Ya durante la quinta fracción la prueba se vio manchada luego de que un grupo de protestantes pro Palestina boicoteara la competencia cuando rodada, en la contrarreloj por equipos, de 24.1 km y en la localidad de Figueres (Cataluña), el elenco del Israel-Premier Tech.

Contexto del conflicto Israel-Palestina

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Las represalias israelíes han causado al menos 62.819 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la dirección de Hamás. Lea: Egan Bernal tras la décima etapa de la Vuelta: “No tuve mi mejor día, pero igual lo salvé” Este ministerio, cuyos datos son considerados fiables por la ONU, no precisa el número de combatientes fallecidos. Este miércoles, en el sitio de meta en Bilbao, a los corredores les fue imposible llegar allí por las decenas de manifestantes que se tomaron la carretera. Debido a esto no hubo ganador de etapa, que tenía un trayecto de 157,4 kilómetros con salida y llegada en Bilbao.