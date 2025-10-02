¿Protestas contra la Andi por detención de dos colombianas en Israel estaban calculadas?

La cronología en este tema es clave para entender lo que hay detrás. Este miércoles 1 de octubre se conoció que Israel interceptó y detuvo más de 40 barcos con ayuda humanitaria para Gaza y que había dos colombianas a bordo, entre decenas de líderes sociales, ambientalistas y artistas del mundo.
Pasaron pocos minutos y se conoció un comunicado firmado por “Global Summut Flotilla” en el que dijeron que la delegación colombiana estaba conformada por Manuela Bedoya y Luna Barreto.
“Demandamos la liberación inmediata de nuestras compañeras Manuela y Luna, su protección y retorno seguro”, señalaron.