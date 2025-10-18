¿Estallido 2.0? Los hilos detrás de la protesta social al servicio del Gobierno

La intempestiva llegada y permanencia de un colectivo de casi 2.000 personas de una organización civil en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, ha despertado múltiples suspicacias acerca de cuáles son las verdaderas intenciones del movimiento, si el Gobierno Nacional está involucrado en su logística o si tiene que ver con la conformación de una retaguardia estratégica para las protestas callejeras que ha venido impulsando el presidente Gustavo Petro.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4