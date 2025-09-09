Bloquean de nuevo el cobro de peajes de El Santuario y Caño Alegre, en la Autopista Medellín-Bogotá

Los peajes de Caño Alegre (Puerto Triunfo) y El Santuario volvieron a ser boicoteados por manifestantes que protestan por el mal estado de la autopista Medellín Bogotá en el tramo que está entre ambos puntos de cobro.

En ambos puntos, varias personas del grupo denominado Los Magníficos de la Ruta 60 levantaron las talanqueras de los peajes para evitar el cobro de la respectiva tarifa a los carros que transitan por allí.

Harold García, uno de los líderes de ese movimiento, indicó que aparte de los huecos sin atención, a esa problemática se une el hecho de que en las últimas tres semanas no se había contado con una ambulancia para la atención de los accidentes y ello ha repercutido en demoras para las remisiones de los pacientes resultantes de esos episodios.

“Solo ayer la habilitaron y en la semana hubo accidentes con víctimas fatales y otros que si hubiera estado la ambulancia más rápido no se hubieran desencadenado temas fatales”, apuntó García, quien se quejó de que ese era justamente uno de los acuerdos que ha incumplido el Invías a partir de las reuniones que ha sostenido con las fuerzas vivas de la zona para conjurar el descontento ciudadano.

“Se quedaron en reuniones, en acuerdos que no se han materializado, por ejemplo que en la autopista, pase lo que pase, se iba a gestionar para que nunca se quedará sin ambulancia para proteger la vida”, recalcó.

Quienes protestan se han quejado de que el mal estado del pavimento ocasiona accidentes, trancones que duran muchas horas y, por consiguiente, los municipios aledaños pierden competitividad.

De hecho, Los Magníficos de la Ruta 60 está conformado por transportadores, empresarios en general y líderes sociales y comunales que terminaron fastidiados con la situación y han encabezado ya varios bloqueos en contra de los peajes que se cobran.

El último de estos episodios comenzó hace aproximadamente una semana, de manera intermitente y aseguran que permanecerá hasta que se haga el reparcheo de la vía.

Al respecto, el Invías emitió un comunicado en el que rechaza las vías de hecho y asegura que ha cumplido con lo pactado con las comunidades.

Específicamente, informó que ya firmó un “contrato para la gestión, operación y mantenimiento integral de los tramos Santuario – Caño Alegre, Hoyo Rico –Caucasia, y La Pintada-Medellín, por valor de $25.147 millones, el cual está próximo a dar inicio”.

Pero García ripostó que este contrato ya lleva cerca de un mes de retraso, pues se sacó un concurso y hubo reclamos contra varios oferentes, por lo que tuvieron que subsanar las falencias.

“Hemos solicitado que nos hagan la socialización del contrato, que se acerque el nuevo contratista a esta veeduría, pero aun no se ha manifestado ningún representante legal”, añadió García.

El Invías rechazó los actos que atentan contra la transitabilidad en este importante carreteable que une a Medellín con la capital de la República y llamó a la ciudadanía a que no los apoye.