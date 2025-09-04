Protestas de docentes en Eje Cafetero por fallas en salud; están en paro de 72 horas

No paran las inconformidades por las fallas en el régimen de salud de los maestros en el país. Esta vez los que expresan su molestia son los profesores del sector público en los departamentos del Eje Cafetero. Han encabezado movilizaciones masivas y están en paro de 72 horas.
Son alrededor de 2.000 maestros que están en cese de actividades por las deficiencias en la prestación de servicios de salud en Risaralda, Quindío y Caldas. El paro inició el miércoles y terminará este viernes 5 de septiembre.