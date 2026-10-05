“Solo nos duró tres meses”: atletas protestan por montaje de fiesta electrónica en la pista Alfonso Galvis, en Medellín

Los atletas de Medellín mostraron su inconformidad por el montaje del escenario para un evento musical en la pista de atletismo Alfonso Galvis Duque, la cual fue renovada hace tres meses. Los deportistas aseguraron que, con el paso de grúas y camiones sobre el tapete de la pista, esta se va a destruir sin haber sido aprovechada al máximo. Inder aseguró que se asesoró para tomar medidas y proteger este espacio mientras se realiza el montaje y el concierto.
Juan Pablo Ramírez, periodista y atleta, dijo que “$21.000 millones costó la renovación de la pista de atletismo y en tres meses comenzó el montaje de un concierto. Sobre la pista pasó un camión y una grúa de 30 toneladas. El problema es que el material del que está hecha la pista no puede soportar este tipo de cargas”.