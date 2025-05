Pacientes con cáncer protestan por falta de medicinas en Nueva EPS

“Por Los Álamos la atención es al sol al agua, no tienen prioridad ni con los de muletas ni con nadie”, reprochó Montoya, agregando que pese a cumplir con el copago desde febrero, cuando se emitió la formula, esta es la hora que no ha podido recibir los medicamentos completos.

Según explica Montoya, desde febrero pasado se ha convertido en una visitante frecuente tanto de la farmacia de la calle Bolivia como de otro punto de atención para afiliados ubicado en el edificio Los Álamos, en la Avenida Oriental, en donde la respuesta más frecuente de los dependientes es que no hay medicamentos, que no saben cuando los habrá y que regrese otro día.

Por una igual situación atravesaba doña Carmen Noreña, una paciente oncológica que también había perdido la ida al Colsubsidio de la calle Bolivia, en donde era atendida sin mayores sobresaltos hasta hace por lo menos cinco meses.

“A mí me dio cáncer de tercer grado, me operaron y me tuvieron que mandar pañales. Hasta hace cinco meses era perfecto”, dijo. “Los medicamentos normales los dan sin problema, pero los de alto costo no. A mi esposo que es diabético no le están dando la insulina, entonces eso nos tiene perjudicados”, añadió.

Con mayor consternación, Juan Eladio Pareja, otro de los pacientes que el pasado lunes salió sin sus medicamentos de la farmacia de Colsubsidio, señaló temer por su salud, dado que su prescripción, en la que aparecen medicamentos como carbamazepina y quetiapina, era de urgencia para controlar un cuadro de convulsiones.

“Siempre que llego me responden que no hay medicamento, entonces ¿qué hago yo con eso? Yo no puedo dejar de tomarlos”, añadió, señalando ya no saber qué hacer, a quién acudir o a dónde ir por ayuda para tener su medicina.