x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡No se lo pierda! Videoconcierto de la primera película antioqueña en el Teatro Pablo Tobón

El evento es con entrada libre, pero requiere inscripción. Es este domingo 24 de agosto a las 11:30 a.m.

  • La película Bajo el cielo antioqueño fue idea del empresario Gonzalo Mejía, quién fue productor, guionista y protagonista. Foto
    La película Bajo el cielo antioqueño fue idea del empresario Gonzalo Mejía, quién fue productor, guionista y protagonista. Foto
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Hace 100 años se estrenó Bajo el cielo antioqueño, la primer película hecha en Medellín y para celebrar su centenario vuelve a la gran pantalla en un vídeo concierto, pues la película será musicalizada en vivo con música original de Julián Brijaldo, el Semillero Motifilm del ITM e intepretación del Ensamble Arcob.

Le puede interesar: Hace 45 años nació la Facultad de Artes de la Udea

La película es un drama romántico costumbrista, que cuenta la historia de Lina, una colegiala de la alta sociedad, que contra la voluntad de su padre, Don Bernardo, sostiene un romance con Álvaro, un joven bohemio que dilapida su fortuna. La joven pareja se aventura a escapar y en el proceso hay un asesinato, un juicio, una condena equivocada. Hay silencio, lealtad y amor. Y está Medellín en imágenes, el afán de esos años por construir una ciudad, una identidad y una idea de urbanidad.

La película, que fue protagonizada por actores aficionados, muchos de ellos miembros de las élites de la época, exaltaba valores como el trabajo, la familia, el honor y la conexión con la tierra. El resultado es una representación idealizada del campo antioqueño, hoy considerada un documento audiovisual de gran valor histórico y simbólico.

La película fue dirigida por Arturo Acevedo Vallarino, pero fue posible gracias al empresario antioqueño Gonzalo Mejía, que hizo de productor, guionista y protagonista.

La función será este domingo 24 de agosto, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con entrada libre hasta completar aforo. Más adelante, aunque las fechas no están todavía confirmadas, la película se proyectará en Cali y Bogotá. Cada proyección contará con la interpretación en vivo de una banda sonora compuesta especialmente para la ocasión.

Siga leyendo: ¿Se verán gratis los Oscar? YouTube quiere arrebatarle la gala a la televisión

La celebración es por partida doble, pues la proyección además de celebrar los 100 años del estreno, celebra también los 350 años de Medellín. Entre las actividades que están programadas para esta conmemoración se cuenta el ciclo de Cine Antioqueño que estará recorriendo la ciudad hasta el 29 de agosto proyectando películas dirigidas por directores y directores antioqueños en diferentes espacios públicos como las casas de la cultura, las UVA (Unidades de Vida Articulada de la Fundación EPM), bibliotecas y diferentes escenarios comunitarios.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida