Propuesta en el Congreso busca reemplazar el IVA del 19% por impuesto al consumo del 8%

Un proyecto de ley que propone reemplazar el actual Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% por un impuesto al consumo del 8% fue radicado en el Congreso de la República.
La iniciativa, liderada por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, busca eliminar la figura de los impuestos descontables y unificar las reglas de tributación sobre bienes y servicios en todo el país.
Según el documento, se pretende dar mayor fluidez a la economía de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que actualmente enfrentan complejidades administrativas con el IVA, y estimular el crecimiento económico con un aporte estimado de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).