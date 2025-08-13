x

Radican proyecto de ley para blindar el mecanismo de obras por impuestos

Se trata de una iniciativa que fue radicada en la Cámara de Representantes, con la que se busca que esos proyectos estén protegidos.

  • Este año las obras por impuestos contemplan 21 proyectos en Antioquia, avaluados en $381.000 millones. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 23 minutos
bookmark

En medio de la creciente incertidumbre por la suerte que tendrán las obras por impuestos en el país el próximo año, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley con el que se busca blindar y fortalecer ese mecanismo.

La iniciativa, que ya fue presentada ante la comisión accidental de obras por impuestos, fue apoyada por al menos 18 representantes a la Cámara y senadores, varios de ellos de Antioquia, y apunta a resolver varios problemas que hoy arrastra dicho modelo, que en el departamento ha sido ampliamente acogido.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es agrupar en una sola la ley las normas que regulan las obras por impuestos, que todavía están sustentadas en una reforma tributaria que se aprobó durante el gobierno de Juan Manuel Santos (Ley 1819 de 2016), que a su vez se ha visto afectada por otras reformas y decretos.

Unificando dichas normas en una sola, el objetivo de los parlamentarios es que los proyectos que se estructuren con esa figura tengan mayor seguridad jurídica y reglas de juego estables, evitando líos como el ocurrido este año con el polémico decreto de autoretención, que al adelantar el cobro del impuesto de renta del próximo año, tiene el limbo muchos de los proyectos que se iban a realizar el próximo año.

De igual manera, dentro de las medidas que también se proponen en la nueva ley, está la de la creación de un sistema anual que garantice el cupo CONFIS anual, estableciendo que el mismo no quede por debajo al aprobado para el año anterior, de tal manera que el mecanismo se pueda sostener en el tiempo.

Como medida para blindar las obras, también se propone crear un banco unificado de proyectos y requerimientos técnicos más estrictos, que permitan no solo que los criterios de priorización para los proyectos sean más claros, sino que pueda hacerse un seguimiento al impacto de los mismos.

Dentro de las principales novedades que incorpora la ley, también está la propuesta de que las obras por impuestos no sean un mecanismo del resorte exclusivo del Gobierno Nacional, sino que las empresas también puedan entregar obras en forma de pago a tributos de los gobiernos locales.

Los promotores del proyecto también buscan que en la nueva normativa queden más claras las funciones que deberán asumir entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y otros entes nacionales y territoriales para que el mecanismo sea transparente y controlado por la ciudadanía.

En la lista de quienes apoyan el proyecto de ley, liderado por el representante por Antioquia Daniel Carvalho Mejía, están también los congresistas Olga Lucía Velásquez, Cristian Avendaño, Luis Carlos Ochoa, John Jairo González, Esteban Quintero, Daniel Restrepo, Mauricio Giraldo, Juan Felipe Lemos, Luis Miguel López, John Jairo González, Yulieth Andrea Sánchez, Juan Espinal, Óscar Darío Pérez, David Alejandro Toro, Elkin Ospina, Cristian Garcés Aljure y María del Mar Pizarro.

