Radican proyecto de ley para blindar el mecanismo de obras por impuestos

En medio de la creciente incertidumbre por la suerte que tendrán las obras por impuestos en el país el próximo año, en el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley con el que se busca blindar y fortalecer ese mecanismo.
La iniciativa, que ya fue presentada ante la comisión accidental de obras por impuestos, fue apoyada por al menos 18 representantes a la Cámara y senadores, varios de ellos de Antioquia, y apunta a resolver varios problemas que hoy arrastra dicho modelo, que en el departamento ha sido ampliamente acogido.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es agrupar en una sola la ley las normas que regulan las obras por impuestos, que todavía están sustentadas en una reforma tributaria que se aprobó durante el gobierno de Juan Manuel Santos (Ley 1819 de 2016), que a su vez se ha visto afectada por otras reformas y decretos.