Un monumento y una placa conmemorativa: así es el proyecto de ley que busca honrar la memoria de Miguel Uribe

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que pretende honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado senador. El proyecto pretende construir un busto e incluir placas conmemorativas en el Congreso en honor al desaparecido líder opositor.

El articulado fue radicado por el senador Jonathan Pulido Hernández de la Alianza Verde.

Lea más: Los últimos proyectos de Miguel Uribe en el Senado que no alcanzaron a ser aprobados

“El honorable senador Miguel Uribe Turbay llegó a este Congreso por la vía democrática, con votos, pero salió en el día de hoy por la vía antidemocrática, con balas. Ha sido desaparecido violentamente mientras le servía a nuestra patria, Colombia, desde el Senado de la República y desde la Comisión Tercera”, señaló el autor del proyecto de ley.