Este 8 de diciembre vence el plazo para que la ANM decida sobre el proyecto Quebradona en Jericó

A pocos días de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) decida si autoriza o niega una nueva fase de exploración al proyecto Quebradona, en Jericó, Antioquia, organizaciones ambientales del Suroeste intensificaron su llamado para detener la continuidad de la iniciativa minera.
Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, aseguró que la comunidad mantiene una “oposición masiva” respaldada por años de movilización social y miles de firmas ciudadanas.