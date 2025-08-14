A Guatapé se podría llegar en hidroavión: anuncian proyecto para descongestionar el ingreso al municipio

Alma Air, empresa que opera aviones anfibios, informó que avanza en su proyecto de incluir nuevas rutas aéreas y acuáticas hacia lugares aislados o de difícil acceso y propuso a la Alcaldía de Guatapé la construcción de un hidroaeródromo. Guatapé se ha convertido en lugar turístico de culto en los últimos años, esto lo sustenta la cifra de visitantes que creció de forma exponencial en 2024, alcanzando 3,7 millones de turistas y 95% de ellos llegó por vía terrestre, generando mayor tráfico terrestre en fines de semana, que duplican el tiempo habitual de viaje desde Medellín. En respuesta a este desafío, el CEO de Alma Air, Rupert Stebbings, sostuvo un encuentro con la Alcaldía de Guatapé, miembros del Concejo Municipal y representantes del sector hotelero, para analizar la posibilidad de construir un hidroaeródromo, que es un aeropuerto que no cuenta con pistas de asfalto sino área delimitada de agua, diseñada para hidroaviones o aviones anfibios, cuya infraestructura permitiría conexiones directas con la represa, reduciendo el trayecto desde Bogotá a 1 hora y 10 minutos. Municipios patrimoniales como Mompox y municipios ribereños como Ayapel, que hoy requieren trayectos, entre cinco y seis horas, por vía terrestre, serán parte de la nueva red de conectividad. Lo mismo ocurrirá con Isla Múcura, cuyo acceso por mar abierto demanda varias horas de navegación. “Hoy estoy aquí en Antioquia, en Guatapé, donde vienen 3,7 millones de turistas por año y hoy hemos hablado con las autoridades locales sobre este lugar. Estamos mirando la posibilidad de usar esto como base para llegar con muelle de hidroaviones conectando Guatapé como nunca antes”, mencionó el CEO de Alma Air. “La llegada de Alma Air a Guatapé aliviará el tráfico vehicular y generará nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales, hoteleros, operadores turísticos, al incentivar el desarrollo de la infraestructura turística que permitirá diversificar el acceso, reducir el impacto vial y ampliar la estadía promedio de los viajeros locales y foráneos”, puntualizó la compañía.

Turismo aéreo en Guatapé es de los mejores del mundo

El pasado mes de julio el turismo aéreo en Guatapé fue calificado como una de las mejores experiencias del mundo, según Tripadvisor. Resulta que la empresa Helitours Colombia, que presta servicio a turistas en el municipio del Oriente antioqueño, fue galardonada con el Travellers’ Choice 2025 de Tripadvisor, un reconocimiento que la ubica entre el selecto 10% de las mejores experiencias del mundo. El galardón consolida además a Guatapé como uno de los destinos turísticos más atractivos y con experiencias de primer nivel en el país. El reconocimiento de Tripadvisor se basa en las valoraciones y puntuaciones de millones de viajeros, lo que demuestra que la propuesta de la empresa —ofrecer una perspectiva única del famoso embalse y su entorno— resuena fuertemente a nivel global. Helitours opera principalmente desde el Hotel Los Recuerdos en Guatapé, pero también desde la Finca La Manuela en El Peñol, la Hacienda Nápoles en Doradal y el Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín.

El suplicio de viajar a Guatapé