Antioquia volvió a ser la “campeona” en proyectos de obras por impuestos, ¿cuáles sectores se verán beneficiados?

La Gobernación de Antioquia anunció que el departamento volvió a ubicarse como líder nacional en el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI).

Del total de proyectos aprobados, 16 fueron presentados por la Gobernación, por un valor de $115.701 millones; tres iniciativas fueron impulsadas por municipios, que suman $40.639 millones; y cuatro proyectos fueron promovidos por empresas, por $111.490 millones.

Según detalló la entidad, al cierre del banco de proyectos, la Gobernación informó que fueron aprobadas 23 iniciativas por un valor total de $267.831 millones, lo que representa cerca del 44,6 % del cupo nacional destinado a esta opción en el país.

Los sectores beneficiados este año fueron educación pública, con cinco proyectos por $31.462 millones; Centros de Desarrollo Infantil, con nueve proyectos por $49.588 millones; infraestructura vial, con seis proyectos que concentran la mayor inversión, $139.787 millones; salud, con un proyecto por $14.686 millones; y agua potable y saneamiento básico, con dos proyectos que suman $32.306 millones.

Entre las obras de infraestructura se encuentran el mejoramiento de la vía San Roque – San Lorenzo – La Palma, en el municipio de San Rafael; la construcción de 2,4 kilómetros de placa huella en la vereda La Casita, en Anorí; la rehabilitación de la vía Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda en San Carlos; y la rehabilitación de la vía El Peñol – Guatapé – El Bizcocho – San Rafael, en varias etapas, también en San Rafael.

Obras por Impuestos es una herramienta que permite que las empresas aporten al desarrollo de municipios afectados por la pobreza y la violencia, financiando directamente proyectos que generan impacto social y económico.

Tiene dos modalidades: la opción fiducia, que cerró este 16 de febrero, y la opción convenio, que estará abierta hasta el 1 de marzo, por lo que el departamento podría ampliar la inversión a través de esta alternativa.