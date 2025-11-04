Champions: PSG-Bayern, el campeón de Europa contra el equipo récord del momento; Luis Díaz, entre los convocados

¿Es posible ver en estos momentos un partido de clubes más apasionante? El campeón europeo París Saint-Germain recibe este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones a un Bayern de Múnich imparable, que no deja de asombrar y de batir récords. Luis Díaz, quien juega en el elenco alemán, buscará más protagonismo.
Ambos son los vigentes campeones de sus países, Francia y Alemania, y los dos lideran actualmente esas ligas. En la clasificación del grupo único de la Champions están igualados en la cima de la tabla de 36 equipos con un pleno de 9 puntos y una diferencia de +10 goles.
El liderato es para el PSG, pero únicamente porque ha marcado un gol más que el Bayern en esas tres primeras jornadas, un total de 13 por 12 de su rival.