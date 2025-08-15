La joven Juliana Guerrero será viceministra de Juventudes; ya fue publicada su hoja de vida

Como lo había contado EL COLOMBIANO, Juliana Andrea Guerrero Jiménez será nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. La funcionaria ha estado señalada por supuestamente haber utilizado indebidamente un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, (UPC), en un viaje sin relación con sus funciones oficiales.
Le puede interesar: Benedetti habló de Juliana Guerrero y su influencia en el Gobierno: “Me tocó firmar el nombramiento”.
El nombramiento de Guerrero se hizo oficial este 14 de agosto con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, que se considera el paso previo al nombramiento y posesión de un funcionario por parte del jefe de Estado.