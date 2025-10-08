Publican último video de Martín Elías previo a su fatal accidente

3 y 4
El cuadro verde visita a Once Caldas en el estadio Palogrande (7:30 p.m.), en la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay 2025.
El artista canadiense llegará al país el próximo año con sus grandes clásicos y también su nueva música.
Si vive en Medellín, Bello, Copacabana o Girardota, prepárese más de un millón de personas, se quedarán sin agua este puente festivo. Conozca aquí los horarios, barrios afectados y las recomendaciones clave para no quedarse sin reserva.
La Selección Colombia Sub-20 se reencontró con su mejor versión y avanzó a los cuartos de final del Mundial que se disputa en Chile, tras imponerse 3-1 a Sudáfrica con una destacada actuación de Néiser Villarreal, autor de un doblete que selló la clasificación del conjunto tricolor.
María Corina Machado destapó lo que sería una traición dentro del chavismo; funcionarios y militares que ya negocian a espaldas de Maduro. Lea por qué esta revelación podría cambiar el rumbo político de Venezuela y afectar a toda la región.
