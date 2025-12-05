x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Espíritu navideño: silleteros de Santa Elena adornan el Pueblito Paisa con un pesebre de flores

Las imágenes del pesebre alcanzan hasta el metro y medio de altura. Conozca más detalles

  • El pesebre de flores que hará parte de la decoración del Pueblito Paisa para esta navidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    El pesebre de flores que hará parte de la decoración del Pueblito Paisa para esta navidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
  • Parte del alumbrado navideño en el Pueblito Paisa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    Parte del alumbrado navideño en el Pueblito Paisa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
bookmark

Es diciembre y un lugar tan emblemático como el Pueblito Paisa, con una historia de 47 años, debe estar más que preparado para los más de 50.000 visitantes, entre propios y extranjeros, que se esperan durante esta época.

Lea más: El Pueblito Paisa celebra 47 años de historia de los antioqueños con exposición fotográfica

A la programación navideña, que incluirá música en vivo todos los fines de semana, el programa Serenata, la feria Hecho en Medellín y los Mercados Campesinos, se suma otro atractivo: un pesebre hecho 100% de flores elaborado por los silleteros de Santa Elena, en el que las imágenes alcanzan el 1.50 de altura.

En cuanto al Cerro Nutibara, el sendero ya cuenta con una decoración llena de estrellas, renos y pinos, por donde los visitantes podrán caminar mientras observan todos los detalles del característico alumbrado navideño.

Parte del alumbrado navideño en el Pueblito Paisa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Parte del alumbrado navideño en el Pueblito Paisa. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.

Otro de los puntos restaurados del Pueblito Paisa fue su plazoleta central. La artista Karol G la eligió como locación para grabar su video “Tu Perfume”, por lo que fue ella quien financió una intervención completa y distintiva que, a su vez, permite que este sitio tan simbólico en la cultura antioqueña también sea reconocido a nivel internacional.

Cabe recordar que cada fin de semana, incluyendo los días festivos, hay guías turísticos que acompañan el recorrido de ascenso y descenso del cerro. De acuerdo con cifras de la Administración Distrital, diario, de lunes a jueves, el Pueblito Paisa tiene 950 visitantes, y de viernes a domingo, esta cantidad se duplica alcanzando casi los 2.000.

Entérese: El cacique que desafío a los españoles ‘revivió’ en el Cerro Nutibara

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Quiénes crearon el Pesebre de Flores del Pueblito Paisa y de qué tamaño es?
El pesebre fue creado por los silleteros de Santa Elena, custodios de la tradición floral de Antioquia. Las figuras del pesebre, hechas completamente de flores, tienen una altura considerable, alcanzando hasta el 1.50 metros de altura.
¿Qué otros atractivos hay en el Pueblito Paisa y el Cerro Nutibara en diciembre?
El Pueblito Paisa ofrece música en vivo los fines de semana, ferias de emprendimiento como Hecho en Medellín, y el sendero del Cerro Nutibara está decorado con el característico alumbrado navideño de la ciudad.
¿Por qué la plazoleta central del Pueblito Paisa es reconocida internacionalmente?
La plazoleta fue restaurada gracias a una intervención financiada por la artista paisa Karol G, quien la eligió como locación para grabar su video “Tu Perfume”. Esto ha impulsado el reconocimiento internacional del sitio.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida