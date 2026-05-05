Otro hundimiento: ¿Qué le pasó al puente de La Limona, entre Itagüí y San Antonio de Prado?

Un nuevo hundimiento alrededor del puente La Limona, sobre la vía que comunica a Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, está causando trancones vehiculares y molestias en la comunidad. Le recomendamos leer: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado Si bien la vía no ha sido cerrada, su uso tiene restricciones y muchos temen por el aumento del riesgo de accidentalidad, sobre todo para los motociclistas, que pueden perder la estabilidad a bordo de sus máquinas al paso por este sector, lo mismo que para los peatones. A principios de 2026 la estructura colapsó parcialmente, pero el fenómeno de inestabilidad viene de aproximadamente una década atrás, y se evidenció que esta quedó corta para soportar la cantidad de vehículos que pasan por acá diariamente.

De manera momentánea han tratado de dar paso valiéndose de una platina en el piso. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Es más, en 2022 se anunciaron varios proyectos para ejecutar obras en este paso y en el resto de la vía vieja a San Antonio de Prado en el tramo de Medellín, con el fin de descongestionar la vía, pero a comienzos de este año, cuando se presentó la emergencia, no se habían empezado a ejecutar y en cambio las fallas estructurales sí avanzaron. Con la emergencia, los recorridos entre San Antonio de Prado y el centro de la capital antioqueña aumentaron incluso hasta las tres horas y más, debido a que los más de 20.000 vehículos se concentraron sobre la única vía que quedó de acceso hacia el corregimiento.

La problemática de estabilidad del piso ha provocado cierres parciales que agudizan los trancones. FOTO: CAMILO SUÁREZ