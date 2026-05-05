Otro hundimiento: ¿Qué le pasó al puente de La Limona, entre Itagüí y San Antonio de Prado?

Un nuevo hundimiento alrededor del puente La Limona, sobre la vía que comunica a Itagüí con el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, está causando trancones vehiculares y molestias en la comunidad.
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Si bien la vía no ha sido cerrada, su uso tiene restricciones y muchos temen por el aumento del riesgo de accidentalidad, sobre todo para los motociclistas, que pueden perder la estabilidad a bordo de sus máquinas al paso por este sector, lo mismo que para los peatones.
A principios de 2026 la estructura colapsó parcialmente, pero el fenómeno de inestabilidad viene de aproximadamente una década atrás, y se evidenció que esta quedó corta para soportar la cantidad de vehículos que pasan por acá diariamente.