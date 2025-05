Formación para el empleo en Puerto Antioquia: así se está preparando la región para atender las nuevas demandas laborales

Con el puerto en la fase final de construcción, Comfama sigue apostando por el desarrollo integral de Urabá. Actualmente, se están abriendo programas de capacitación en áreas como almacenamiento de mercancías, hotelería, gastronomía, transporte y comercio internacional. Todo con miras en preparar a la comunidad para el nuevo contexto laboral que traerá la entrada en operación.

Además, Landinez señaló que un reto importante que ya tienen en la mira es la reconversión de aquellos que podrían quedarse sin empleo al finalizar la etapa de construcción. A estos, por medio de la evaluación previa de sus capacidades, les brindarán capacitaciones en sectores que en el futuro operarán en la zona.

“Yo soy de Puerto Girón y siempre fui ama de casa. Cuando llegó la noticia de la construcción de la obra y las oportunidades de empleo, hace algunos años, no pensé que aplicaría para mí, porque no tenía experiencia laboral, pero nos dijeron que nos iban a capacitar y eso abrió todas las puertas. Me formé, empecé como ayudante de obra, seguí haciendo varios cursos, aprendí el trabajo en computador, porque no sabía hacerlo y he ascendido. Hoy soy estadista y me siento feliz de ser un ejemplo para mis hijas”, expresó Marileza Mosquera, una de las beneficiarias de formación y acceso al empleo, a través del Servicio de Empleo Comfama, y quien actualmente trabaja para Cotema, empresa que construye la obra de Puerto Antioquia.