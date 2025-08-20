Operación de Puerto Antioquia reduciría costos logísticos en un 50%

La inauguración de Puerto Antioquia, prevista para el 1 de noviembre de 2025 en Turbo, Antioquia, marcará un punto de inflexión para el noroccidente de Antioquia y el país. Y entre los impactos que desde ya proyectan expertos, la optimización de costos logísticos es uno de los más determinantes. Así lo señaló la docente de Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín, Erika Janet Guisao Giraldo.

Según la docente, la operación de Puerto Antioquia “contribuirá a agilizar operaciones de importación y exportación y fortalecerá toda la cadena de abastecimiento: transporte terrestre, operaciones portuarias, empresas de montacargas y otros actores vinculados a la logística”, señaló.

De acuerdo con la académica e investigadora, la importancia de Puerto Antioquia va más allá del comercio internacional. Agregó que uno de los beneficios más destacados será la reducción significativa en tiempos y costos logísticos. En comparación con puertos como Cartagena o Buenaventura, Puerto Antioquia permitirá recortes de hasta 398 km desde Bogotá y 263 km desde Medellín.

Esto quiere decir, según la investigadora, que para un importador que antes traía su carga por otros puertos, ahora será mucho más rápido y económico hacerlo desde Turbo. “Sin embargo, con el tema de los costos de los fletes no me comprometo con ninguna cifra porque esto

varía, dependiendo de muchos factores externos, por ejemplo en algunas épocas del año los fletes se vuelven mucho más costosos y por ejemplo cuando estamos ad portas de unas elecciones el costo del flete tiende a ser más costoso porque los problemas de orden público también puede aflorar, también cuando hay algún tipo de paro de alguna agremiación y el tema ambiental cuando tenemos mucho invierno”, agregó. Estimaciones, partiendo de que todas las variables involucradas estén a favor, sugieren que el flote podría llegar a reducirse hasta el 50%.