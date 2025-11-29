Cirilo, “el puerto chiquito de Urabá”, que entraría a operar en 2028

En Urabá avanza silenciosamente un proyecto portuario que, aunque más pequeño que sus vecinos Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, aspira a jugar un papel decisivo en el engranaje logístico del país. Se trata de Puerto Cirilo, ubicado en el corregimiento de Punta de Piedra, en el municipio de Turbo. Este busca convertirse en uno de los primeros cinco puertos en entrar en operación en la región.
EL COLOMBIANO habló con su director, Luis Enei, un empresario chileno que llegó a Urabá hace casi una década con una meta clara: crear un puerto dedicado exclusivamente al movimiento de graneles limpios, capaz de operar con mayor eficiencia y menores costos que otras terminales multipropósito.
“Veíamos la necesidad de un puerto especializado en el movimiento de granos limpios; pensamos en una mercancía que pudiera transportarse por cinta y que no generara contaminación”, explicó Enei.
