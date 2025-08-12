Segundo puerto en el Urabá antioqueño arrancaría obras en 2026: ¿dónde se hará y cuándo se abriría?

Antes de que termine este año, el segundo terminal portuario que se proyecta construir en el Urabá antioqueño espera tener todo listo para arrancar obras. En una estrategia a varios frentes, durante los últimos meses la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí está afinando los últimos detalles financieros y logísticos para poner a andar una obra que promete consolidar a ese municipio como uno de los nodos logísticos más importantes del Caribe colombiano.
Lea también: Dos anuncios ilusionan a Urabá: el túnel del Toyo y estudios del acueducto estarán listos en 2026
Al tiempo que Puerto Antioquia ajusta el paso para iniciar operaciones en noviembre de este año, su vecino, ubicado en la Bahía de Turbo, está apuntando a comenzar a recibir sus primeros barcos en un horizonte de dos años, que comenzarán a contar cuando se firme el acta de inicio.
Teófilo Lemos Mosquera, gerente de la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí, confirmó además que en junio pasado el proyecto firmó un memorando de entendimiento con la multinacional China Harbour, gigante de la infraestructura que ya entregó Mar 2, hace parte del consorcio constructor del Metro de Bogotá y que avanza en negociaciones para asumir las obras del terminal marítimo.