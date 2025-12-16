¿Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino emergente favorito de los colombianos en 2025?

Puerto Rico se convirtió en el destino internacional no tradicional al que más viajaron los colombianos en 2025, al registrar un crecimiento del 80% en la llegada de viajeros entre enero y octubre de este año. El dato confirma una tendencia de diversificación en los viajes al exterior, impulsada por una mayor conectividad aérea y una oferta turística cada vez más competitiva. Según cifras de la Encuesta Trimestral de Anato, en el periodo enero-octubre 4.730.687 colombianos salieron del país, lo que representa un aumento del 3% frente al mismo lapso de 2024, cuando se contabilizaron 4.594.214 viajeros. El resultado reflejó el buen momento del turismo emisivo colombiano y el creciente interés por destinos internacionales distintos a los tradicionales.

“Estos resultados evidencian que los colombianos están explorando nuevos destinos internacionales no convencionales, lo que responde a una mayor conectividad y a una oferta turística más competitiva”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO. Le puede interesar: Puerto Rico, Brasil y El Salvador, países donde más creció la llegada de colombianos

Razones detrás del crecimiento de turistas colombianos en Puerto Rico

El crecimiento de Puerto Rico como uno de los destinos emergentes favoritos de los viajeros colombianos en 2025 no es casualidad. Uno de los principales motores ha sido el fortalecimiento de la conectividad aérea directa desde Colombia. Actualmente, la isla cuenta con tres rutas sin escalas: Bogotá–San Juan y Medellín–San Juan operadas por Avianca, con hasta 17 frecuencias semanales combinadas, además de la ruta Medellín–San Juan de JetBlue, que suma entre cuatro y siete vuelos semanales. A esto se agregó la opción de conexión vía Panamá con Copa Airlines, que opera entre 14 y 17 vuelos semanales hacia la isla, ampliando significativamente las alternativas para los viajeros. A la facilidad de acceso se suma una oferta hotelera robusta y de clase mundial. Puerto Rico dispone de más de 15.000 habitaciones, con presencia de reconocidas cadenas internacionales como Wyndham Grand Rio Mar, The Royal Sonesta San Juan y Aloft, que apuntan a distintos perfiles de viajero, desde familias y parejas hasta el segmento corporativo y de eventos. Esta diversidad ha permitido atender una demanda creciente sin sacrificar calidad ni competitividad en precios. El atractivo del destino también se explica por la variedad de experiencias que ofrece la isla. San Juan sigue siendo uno de los principales puertos base de cruceros del Caribe, con operaciones de líneas como Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Disney Cruise Line y Virgin Voyages.

A ello se suma una amplia oferta de turismo de naturaleza y aventura, que cuenta con buceo, snorkel, pesca, tirolesa y exploración de cuevas, así como el componente de compras, impulsado por centros comerciales de gran escala y precios competitivos gracias a la ausencia de impuestos a las importaciones. Finalmente, el turismo cultural y de entretenimiento también jugó un papel importante, pues la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, con 30 conciertos y más de 600.000 asistentes, generó un impacto económico estimado en 713 millones de dólares y atrajo a miles de visitantes internacionales, entre ellos colombianos, que aprovecharon el evento para viajar a la isla. Lea más: Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar

¿Cuáles fueron los principales destinos de los colombianos que viajaron al exterior en 2025?

Aunque Estados Unidos, España y Panamá continúan liderando las preferencias de los viajeros nacionales, el comportamiento de Puerto Rico destacó como el crecimiento más acelerado del año. A este destino le siguen Brasil (49 %), El Salvador (46 %), Francia (37 %), Turquía (31 %), Perú (24 %), Cuba (23 %), Panamá (20 %), República Dominicana (16 %) y Costa Rica (9 %). De acuerdo con el sondeo aplicado a las agencias de viajes asociadas a Anato, durante el tercer trimestre de 2025 los destinos más comercializados fueron España, República Dominicana, México y Estados Unidos, una tendencia que coincide con los registros oficiales de movilidad internacional. Conozca también: Estos son los países que más turistas extranjeros enviaron a Colombia en 2025, con ingresos por US$11.344 millones En términos de volumen total de viajeros, Estados Unidos se mantiene como el principal destino, con 1,3 millones de colombianos, equivalente al 29% del total de salidas. Le siguen España, con 681 mil viajeros (14%), y Panamá, con 503 mil visitantes (11%). República Dominicana, Perú y Ecuador también figuran entre los mercados más relevantes, consolidándose como opciones recurrentes para los turistas nacionales. Para el gremio turístico, el balance de 2025 es positivo tanto en turismo emisivo como receptivo. Sin embargo, Cortés Calle advirtió que el reto para los próximos años será fortalecer el turismo interno. “Es fundamental seguir trabajando en incentivos que impulsen la demanda dentro del país, lo que permitirá mejorar la competitividad del sector y equilibrar el crecimiento del mercado”, concluyó.

