Está en disputa quién preside la Cámara y el Senado por puja interna en el Centro Democrático: detalles

Aunque Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, y Enrique Gómez, jefe de la bancada de Salvación Nacional, impulsan los nombres de Alfredo Deluque para el Senado y Daniel Briceño para la Cámara, las negociaciones entre los partidos de la futura coalición mantienen abierta la disputa por las presidencias del Congreso. En contexto: Ministro Lara le dio la “bendición” a los que suenan como presidentes del Congreso: así está armando mayorías para el 20 de julio Este diario conoció que hay diferencias dentro de la coalición que busca construir el nuevo gobierno salieron a flote y podrían alterar el reparto del poder en el Congreso. La próxima semana se reunirán compromisarios de los partidos que negocian la conformación de la coalición oficialista.

El descontento con el nombre de Briceño en la Cámara

La discusión más visible de cara a ese encuentro se da en la Cámara de Representantes. Dentro de algunos sectores del Centro Democrático no están de acuerdo con que sea Daniel Briceño quien asuma la presidencia de la cámara baja.

Y aunque el argumento de su altísima votación, con un respaldo de más de 200.000 personas, fue el primero que se dio para proponerlo como candidato a ese rol, el hecho de que sea su primera vez en el Congreso le ha restado. Además, una fuente enterada le dijo a este diario que una parte importante del partido, quienes apoyaron más de cerca a Paloma Valencia (quien ha tomado relevancia como líder en el Centro Democrático después de las elecciones), no ven con buenos ojos la actitud que tuvo Briceño en la recta final de la candidatura de la senadora. También, algunos congresistas lo cuestionan por declaraciones en las que habría señalado que “todo se había dañado” cuando Juan Daniel Oviedo llegó a la coalición. Por eso es que la atención está enfocada en otros “veteranos” del partido, que serían Oscar Darío Pérez, que lleva desde 1994 en el Congreso, y Jose Jaime Uscátegui, que ocupa curul desde 2018. Pérez le dijo a este medio que en sus cinco periodos en el Congreso nunca ha ocupado un cargo de mesa directiva. “Y prefiero evitar referirme a suposiciones”, agregó.

Hay otros que suenan en el Senado

No obstante, la definición en la Cámara dependerá, en buena medida, de lo que ocurra primero en el Senado. Aunque el representante Alfredo Deluque parecía tener asegurado el respaldo del Gobierno para llegar a la Presidencia del Senado, en las últimas horas tomó fuerza una alternativa: el senador Honorio Henríquez. La discusión gira alrededor de un argumento político. Deluque pertenece a un partido que todavía no se ha declarado oficialmente de gobierno, por lo que algunos sectores consideran inconveniente que presida la corporación; además habría sido cercano al “santismo”, lo que para algunos no ha sido bien recibido. Si finalmente Henríquez se queda con esa dignidad, el Centro Democrático difícilmente podría aspirar también a la Presidencia de la Cámara, pues el equilibrio entre partidos hace parte de los acuerdos que se negocian.

Detrás del respaldo del mininterior entrante, Rodrigo Lara, a Deluque también hay una estrategia política. A diferencia del tono confrontacional que marcó buena parte de la campaña presidencial, la relación con el Congreso exigirá construir mayorías mediante acuerdos y puentes políticos. En ese contexto, Deluque es visto como una figura de perfil más moderado. Su trayectoria le ha permitido mantener canales de diálogo con distintos sectores, una condición que el Gobierno considera útil para facilitar la gobernabilidad.

¿Por qué es tan importante la presidencia de estas corporaciones?

Más allá del carácter protocolario del cargo, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes tienen en sus manos buena parte del ritmo legislativo. Son quienes dirigen las sesiones plenarias, definen el orden del día y coordinan el trámite de los proyectos de ley. Todo esto influye en el tono con el que se acoge la iniciativa. Aunque su rol, en teoría, no es decisivo sobre los proyectos, lo cierto es que en la práctica sí podría influir. Por eso su elección tiene un alto contenido político: de ella puede depender la facilidad —o la dificultad— que tenga el Gobierno para construir mayorías y sacar adelante su agenda en el Congreso. Y en este primer año de Gobierno, que suele ser de “amores” con el Legislativo cada cuatro años, De la Espriella busca fichas a su favor. Siga leyendo: ¿Quiénes fueron los congresistas más juiciosos durante el cuatrenio 2022-2026? Este es el ranking

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