¡Ojo! En 73 puntos de la ciudad habrá jornada de vacunación en Medellín

Encuentre acá los barrios en los que se hará la jornada. Este año se han inmunizado 370.000 personas, gracias al trabajo conjunto de las IPS del Distrito y del programa Medellín Te Quiere Saludable.

  • Imagen de referencia de una jornada de vacunación en la ciudad de Medellín. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Alcaldía de Medellín anunció que se unirá a la Jornada Departamental de Vacunación que inició este viernes 29 de agosto en Antioquia. Por ello, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., en sitios como las sedes de las IPS SURA San Diego, SURA Molinos; Viva 1A Guayabal, Viva 1A Estadio, Viva 1A Prado; Coomsocial IPS SAS y en las terminales de transporte del Norte y del Sur, se estarán aplicando vacunas para prevenir diferentes enfermedades.

Familia del joven que murió tras accidente con vehículo del Tránsito de Medellín pide explicaciones

Además, la jornada continuará este sábado 30 de agosto con 73 puestos de atención en toda la capital antioqueña. En dichos puntos se aplicarán vacunas contra la tuberculosis, la hepatitis B, la difteria, tétanos, tos ferina, polio, sarampión, paperas, rubéola, fiebre amarilla, influenza y las causadas por el neumococo y el rotavirus, así como biológicos contra Covid-19, virus del papiloma, entre otras.

“La jornada está dirigida a madres gestantes, niñas y niños menores de 6 años, adultos mayores y a quienes requieran actualizar sus vacunas. Estarán disponibles todas las dosis del esquema nacional, incluida la del COVID-19, fiebre amarilla y la del virus del papiloma humano (VPH), indicada para niñas y niños desde los 9 años y adolescentes menores de 18 años”, comentó la subsecretaria de Salud Pública, Luz Aída Rendón.

Los puntos de vacunación estarán distribuidos en los barrios Alfonso López, Aranjuez, Barrio Villa Hermosa, Belén, Belén Rincón, Betania, Bomboná 1, Buenos Aires, Calasanz, Campo Valdés, Castilla, Cristo Rey, Doce de Octubre, El Compromiso, El Progreso 2 y El Poblado.

También habrá puntos en Estadio, Gerona, Guayabal, Juan 23, La América, La Candelaria, La Esperanza, La Floresta, La Iguana, La Independencia, La Piñuela, Las Violetas, Laureles, Laureles - Estadio, Los Colores, Manrique, Moravia, Ocho de Marzo, Popular, Prado, Prado Centro.

Así como en Robledo, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Diego, San Javier Las Independencias, San Martín de Porres, Santa Cruz, Santa Margarita, Trece de Noviembre, Vereda El Llano, Versalles N. 1, Villa Niza.

De otro lado, en los demás municipios del departamento, las jornadas estarán a cargo de los hosptitales y las administraciones locales, por lo que se invita a los interesados a consultar en dichas dependencias la disponibilidad de vacunas dispensadas por el Ministerio de Salud.

